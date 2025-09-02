Подмосковные больницы с начала года получили более 100 аппаратов УЗИ
Свыше 100 современных аппаратов для ультразвуковых исследований получили медицинские учреждения Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Аппараты УЗИ закуплены для 33 медорганизаций региона, включая окружные больницы, Московский областной центр охраны материнства и детства, Подольский роддом и др.
Закупка современной медицинской техники ведётся в Подмосковье в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьёва.«С начала года мы поставили в поликлиники и больницы Подмосковья 107 аппаратов УЗИ, до конца года поступят ещё 14. На закупку этого медицинского оборудования было направлено свыше 1,3 млрд рублей», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Московской области Максим Забелин.