Подмосковные больницы с начала года получили более 100 аппаратов УЗИ

02 сентября 2025, 13:53

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 100 современных аппаратов для ультразвуковых исследований получили медицинские учреждения Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Аппараты УЗИ закуплены для 33 медорганизаций региона, включая окружные больницы, Московский областной центр охраны материнства и детства, Подольский роддом и др.



