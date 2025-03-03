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Четыре подмосковных города вошли в топ-20 России по строительству квартир

Фото: istockphoto.com/FOTOFORCE

Фото: istockphoto.com/FOTOFORCE

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Мытищи, Красногорск, Пушкино и Химки вошли в двадцатку российских городов с самым большим объёмом строящегося жилья в расчёте на душу населения, соответствующее исследование проведено РИА Новости.
Мытищи заняли в рейтинге четвёртое место. По состоянию на начало 2025 года там на одного жителя строится 3,41 кв. метра жилой площади. Красногорск оказался на пятом месте с 3,11 кв. метра строящегося жилья на человека. Подмосковный город Пушкино вышел на одиннадцатое место рейтинга: там строят 2,28 кв. метра жилья на человека. А Химки с показателем 2,15 кв. метра заняли тринадцатое место.

Отмечается, что первую тройку городов по строительству жилья составили Краснодар, Тюмень и Владивосток с 4,27 кв. м, 4,18 кв. м и 4,4 кв. м на человека соответственно. Москва в топ-20 не вошла.

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#подмосковье
Жители Подмосковья могут оформить самозапрет на кредиты в цифровых зонах МФЦ
03 марта 2025, 10:02

Фото: пресс-служба Мингосуправления Московской области

Закон, позволяющий гражданам запретить банкам и организациям выдавать кредиты на свой имя, вступил в силу 1 марта. Оформить самозапрет можно через портал «Госуслуги», подать соответствующее заявление жители Московской области могут в цифровых зонах МФЦ, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Жители могут воспользоваться услугой по самозапрету на выдачу кредитов на гостевых компьютерах в любом из отделений МФЦ Московской области, а наши консультанты всегда подскажут, как это сделать», — сказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.
В министерстве отметили, что самозапрет не распространяется на ипотеку, образовательные и автокредиты. Снять самозапрет можно в любой момент, но для этого нужна будет усиленная квалифицированная электронная подпись.

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#подмосковье
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Загруженность дорог Подмосковья 3 марта составила четыре балла
03 марта 2025, 09:51

Фото: пресс-служба Мингосуправления Московской области

Степень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 3 марта, составила четыре балла по десятибалльной шкале, основные заторы наблюдаются при движении в сторону Москвы на трёх федеральных трассах и шестнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехало около 958 тысяч машин, что на полпроцента больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#московская область
#подмосковье
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В жилом комплексе «Императорские Мытищи» будет построен третий корпус парковки
03 марта 2025, 09:48

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

ГК «Гранель» приступила к реализации третьего корпуса парковочного пространства в жилом комплексе «Императорские Мытищи». Министерство жилищной политики Московской области уже выдало разрешение на возведение третьего корпуса наземного паркинга, рассчитанного на 652 автомобиля.
Третья очередь парковочного комплекса займет более 24 тысяч квадратных метров. В рамках всего проекта планируется построить три корпуса общей вместимостью 1825 машино-мест. Новый объект будет оборудован современной системой видеонаблюдения и круглосуточным постом охраны для обеспечения безопасности.

На данный момент жители комплекса могут воспользоваться открытой парковкой на 505 мест, где уже созданы необходимые инфраструктурные элементы: проезды и тротуары общей площадью 1445 квадратных метров.

Жилой комплекс комфорт-класса «Императорские Мытищи» располагается в 7 километрах от МКАД. На сегодняшний день в эксплуатацию введено 16 корпусов, включающих 7141 квартиру. Для жителей работают образовательные учреждения: школа на 1100 мест и детский сад на 320 воспитанников. Общая площадь застройки составляет около 500 тысяч квадратных метров.

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#подмосковные стройки
#подмосковье
#парковка
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В Подмосковье задержали подростка, помогающего телефонным мошенникам
03 марта 2025, 09:40

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Семнадцатилетнего ранее судимого жителя Новосибирска задержали солнечногорские полицейские по подозрению в участии в мошеннической схеме, в результате которой 75-летняя местная жительница лишилась сбережений и квартиры, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, пенсионерке позвонил неизвестный, представился работником Пенсионного фонда и под предлогом уточнения трудового стажа выманили у неё пароль от «Госуслуг». Женщина поняла это и сменила пароль. Но через два дня её позвонили якобы из ФСБ и сказали, что по её паспортным данным сделан денежный перевод на территорию Украины, так что теперь на женщину заведено уголовное дело. И во избежание неприятностей ей следует отдать курьеру деньги со своего счёта — 540 млн рублей», — говорится в сообщении.
Женщина выполнила это распоряжение. Но затем её стали убеждать, что мошенники хотят продать её квартиру, и чтобы помешать им, она должна сделать это первая, а деньги передать аналогичным образом. Женщина сделала и это и передала курьеру вырученную сумму — около 4 млн рублей. После этого она поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

В результате расследования полицейские задержали забиравшего деньги курьера. Он рассказал, что нашёл эту работу через один из мессенджеров. Сейчас полиция выясняет причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям и разыскивает остальных участников мошенничества.

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#мошенничество
#полиция
#мвд московской области
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Жители Московской области завоевали более 49 000 знаков ГТО в 2024 году
03 марта 2025, 09:22

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В 2024 году жители Московской области получили 49 650 знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В испытаниях приняли участие 64 141 человек, из которых 49 650 успешно выполнили нормативы и были отмечены знаками отличия. Золотые знаки получили 25 328 участников, серебряные — 13 911, а бронзовые — 10 411.

Всего в 2024 году в центрах тестирования Подмосковья прошло более 3 000 мероприятий для разных возрастных категорий. Лидерами по количеству полученных знаков отличия стали Красногорск (5 298), Химки (4 939) и Раменское (3 528).

В Московской области работают 67 центров тестирования, где любой желающий может проверить свои силы и получить знак отличия.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Адреса центров доступны на сайте министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Стоит отметить, что знак ГТО дает абитуриентам дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы и колледжи, но учитывается только та награда, которая получена в последний год обучения в школе.

Испытания ГТО в регионе проходят в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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