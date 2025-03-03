Четыре подмосковных города вошли в топ-20 России по строительству квартир

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Мытищи, Красногорск, Пушкино и Химки вошли в двадцатку российских городов с самым большим объёмом строящегося жилья в расчёте на душу населения, соответствующее исследование проведено РИА Новости.
Мытищи заняли в рейтинге четвёртое место. По состоянию на начало 2025 года там на одного жителя строится 3,41 кв. метра жилой площади. Красногорск оказался на пятом месте с 3,11 кв. метра строящегося жилья на человека. Подмосковный город Пушкино вышел на одиннадцатое место рейтинга: там строят 2,28 кв. метра жилья на человека. А Химки с показателем 2,15 кв. метра заняли тринадцатое место.
Отмечается, что первую тройку городов по строительству жилья составили Краснодар, Тюмень и Владивосток с 4,27 кв. м, 4,18 кв. м и 4,4 кв. м на человека соответственно. Москва в топ-20 не вошла.
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Отмечается, что первую тройку городов по строительству жилья составили Краснодар, Тюмень и Владивосток с 4,27 кв. м, 4,18 кв. м и 4,4 кв. м на человека соответственно. Москва в топ-20 не вошла.
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Лев Каштанов