В домодедовском ЖК «Прибрежный Парк» построили ещё два корпуса

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Строительство ещё двух жилых корпусов завершили в ЖК «Прибрежный Парк» в округе Домодедово, в новостройках расположено 687квартир, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В новых корпусах есть квартиры разных типов — от студий до четырёхкомнатных, при этом основу линейки составляют двухкомнатные квартиры евроформата. На первом этаже находятся коммерческие помещения — там можно будет открыть магазины, кафе, аптеки, пункты выдачи заказов и пр. А на подземном этаже расположены индивидуальные кладовые площадью от трёх до шести квадратных метров. Кроме того, в подъездах предусмотрены места для хранения велосипедов и колясок», — говорится в сообщении.В настоящее время в ЖК «Прибрежный Парк» построено уже 18 жилых корпусов и детсад на 300 мест. Сейчас ведётся строительство ещё одного детского сада — на 150 мест, а также школы, рассчитанной на 1650 учеников.
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Лев Каштанов