Жителям Подмосковья напомнили о сертификатах для переселения из авариного жилья

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У жильцов аварийных домов в Московской области есть возможность получить другое жильё, не дожидаясь постройки нового дома или покупки квартиры через администрацию, для этого достаточно получить жилищный сертификат. О том, как работает эта система, рассказали в пресс-службе подмосковного министерства строительного комплекса.
«Жилищные сертификаты для расселения аварийных домов выдаются в регионе с 1 января 2024 года. Сертификат выдаётся из расчёта 130 тысяч рублей за один квадратный метр. При этом минимальной площадью расселяемого жилья считается 33 квадратных метра. Если реальная жилплощадь меньше, выплата повышается до необходимого уровня», — говорится в сообщении.Купить жильё с использованием этого сертификата можно как в новостройке, так и на вторичном рынке. Кроме того, покупатель может добавить к сертификату личные средства.
Жилищные сертификаты выдаются жильцам домов, признанных авариными после 1 января 2017 года и включёнными в госпрограмму, это должно быть единственное жильё и право собственности на него должно быть приобретено до признания постройки аварийной.
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Лев Каштанов