В ЖК «1-й Донской» Ленинского округа построят паркинг на 500 машин

Ордена Мужества и «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также медали «За Отвагу» и «За храбрость» вручил губернатор Московской области Андрей Воробьёв подмосковным добровольцам из отряда БАРС, участвующим в специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального правительства.