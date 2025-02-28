В ЖК «1-й Донской» Ленинского округа построят паркинг на 500 машин

Фото: пресс-служба Миинжилполитики МО
Многоуровневый паркинг на 500 машино-мест открытого типа с шестью наземными и одним подземным этажом построят на территории жилого комплекса «1-й Донской» в Ленинском округе, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Согласно проекту, общая площадь прямоугольного объекта составляет более 13,3 тыс. квадратных метров, высота — 23,8 метра. В здании предусмотрены места для 500 автомобилей, а также шиномонтаж на один пост и автомойка на три машины», — говорится в сообщении.В состав жилого комплекса комфорт-класса «1-й Донской» входит шесть домов в 6-24 этажа на 6 тысяч 567 квартир, а также объекты социальной инфраструктуры — школа, два детских сада и станция скорой медицинской помощи. На территории комплекса предусмотрены также благоустроенные зоны для занятия спортом и спокойного отдыха.
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Лев Каштанов