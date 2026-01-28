Четыре подмосковных спортсмена выступят на Олимпиаде в Италии
Четыре спортсмена из Московской области выступят на зимних Олимпийских играх 2026 в Италии. Они вошли в итоговый список, который опубликовал Центр спортивной подготовки сборных команд России.
В соревнованиях по санному спорту примут участие Дарья Олесик и Павел Репилов, по конькобежному спорту – Анастасия Семёнова. На старт состязаний по горнолыжном спорту выйдет Семён Ефимов.
Ранее эти спортсмены получили олимпийские лицензии от Международных федераций своих видов спорта, а также приглашения от Международного олимпийского комитета. Перед этим они прошли необходимые проверки.
Всего на Олимпиаду поедут 13 россиян. Они будут выступать в нейтральном статусе.
Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
