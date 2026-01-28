Четыре подмосковных спортсмена выступят на Олимпиаде в Италии

28 января 2026, 12:08

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре спортсмена из Московской области выступят на зимних Олимпийских играх 2026 в Италии. Они вошли в итоговый список, который опубликовал Центр спортивной подготовки сборных команд России.