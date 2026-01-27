Рапиристы из Подмосковья завоевали четыре медали всероссийских соревнований
Золотую, серебряную и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на всероссийских соревнованиях по фехтованию на рапирах среди мужчин и женщин. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Турнир проходил с 22 по 26 января в Москве.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась подмосковная рапиристка Айла Мамедова, выступавшая в составе команды «Россия-2» вместе со спортсменками из других регионов Александрой Сундучковой, Владиславой Пенюшкиной и Полиной Козаевой», — говорится в сообщении.Серебро завоевала сборная «Россия-2», в число участниц которой вошла Анна Соловьёва из Кранознаменска. А бронзовые медали взяли команда «Подмосковье» в составе Мариам Курасбедиани, Софии Дзобаевой, Василисы Бахтияровой и Ксении Глебовой, а также Григорий Семенюк в личном зачёте.