Рапиристы из Подмосковья завоевали четыре медали всероссийских соревнований

27 января 2026, 16:12

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую, серебряную и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на всероссийских соревнованиях по фехтованию на рапирах среди мужчин и женщин. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Турнир проходил с 22 по 26 января в Москве.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась подмосковная рапиристка Айла Мамедова, выступавшая в составе команды «Россия-2» вместе со спортсменками из других регионов Александрой Сундучковой, Владиславой Пенюшкиной и Полиной Козаевой», — говорится в сообщении.