В Котельниках пройдёт стартовый этап чемпионата России по баскетболу 3х3
Команды 11 регионов соберутся на стартовый этап чемпионата России по баскетболу 3х3 в Подмосковье. Сезон начнётся 28 января в ТРЦ «МЕГА Белая Дача» в Котельниках, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
На турнир приехали команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Дагестана, Пермского края, Иркутской, Челябинской, Свердловской, Воронежской и Смоленской областей. К соревнованиям присоединятся гости из Белоруссии. Московскую область представят мужская и женская команды Khimki Power из Центра спортивной подготовки №5 города Химки.
«Игры федерального уровня становятся частью городской жизни. Чемпионат России по баскетболу 3х3 – пример того, как профессиональный спорт выходит за рамки специализированных арен и становится доступным широкой аудитории. Четыре дня гости МЕГИ смогут наблюдать за играми сильнейших команд из разных регионов России и зарубежья в живом формате», – сказал управляющий ТРЦ «МЕГА Белая Дача» Марат Гальперин.Открывающий этап турнира будет проходить 28-31 января в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Вход для зрителей во все дни соревнований – свободный.