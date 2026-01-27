В Котельниках пройдёт стартовый этап чемпионата России по баскетболу 3х3

27 января 2026, 20:33

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команды 11 регионов соберутся на стартовый этап чемпионата России по баскетболу 3х3 в Подмосковье. Сезон начнётся 28 января в ТРЦ «МЕГА Белая Дача» в Котельниках, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





На турнир приехали команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Дагестана, Пермского края, Иркутской, Челябинской, Свердловской, Воронежской и Смоленской областей. К соревнованиям присоединятся гости из Белоруссии. Московскую область представят мужская и женская команды Khimki Power из Центра спортивной подготовки №5 города Химки.



Фото: пресс-служба Минспорта МО



«Игры федерального уровня становятся частью городской жизни. Чемпионат России по баскетболу 3х3 – пример того, как профессиональный спорт выходит за рамки специализированных арен и становится доступным широкой аудитории. Четыре дня гости МЕГИ смогут наблюдать за играми сильнейших команд из разных регионов России и зарубежья в живом формате», – сказал управляющий ТРЦ «МЕГА Белая Дача» Марат Гальперин.