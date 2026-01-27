Организаторы «Лыжни России 2026» приглашают на костюмированный забег
14 февраля в рамках 44-го всероссийского старта «Лыжня России» в Химках пройдёт костюмированный лыжный забег. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Соревнования состоятся в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная».
«По традиции ждём креативных любителей спорта в необычных нарядах на дистанции один километр. Принять участие может любой желающий. Готовьте образы, берите лыжи и отличное настроение! Встретимся на лыжне», – сказали в пресс-службе.Чтобы стать участником костюмированного забега, необходимо подать отдельную заявку по ссылке. Регистрация на основной старт «Лыжни России» для этого не требуется.
А желающие пробежать классическую дистанцию 10 километров должны зарегистрироваться через портал госуслуг.
Важно, что в день соревнований регистрация проводиться не будет. Поэтому нужно успеть подать заявку заранее.