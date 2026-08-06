Четыре подмосковных участника вышли в финал Всероссийского конкурса школьных музеев
Четыре участника из Московской области пробились в финал Всероссийского конкурса школьных музеев. Как рассказали в пресс-службе Минобразования Подмосковья, список опубликовало Российское общество «Знание».
В заключительный этап прошли школы из Реутова, Коломны, Рошаля, а также Давыдовская гимназия.
Школа №17 городского округа Коломна развивает проект «Девичье Поле – поле единения, поле русской славы». Юные экскурсоводы создали маршрут от школьного историко-этнографического музея «Думная» к памятным местам, где в 1380 году собирались русские войска перед Куликовской битвой.
Проект Давыдовской гимназии – квест–экскурсия в школьный музей. Ученики исследуют экспонаты и архивные документы для сохранения памяти об истории деревни и своей школы.
Школа №10 города Реутова реализует практику «Выездная аналоговая фотолаборатория: от кадра до отпечатка». За один мастер-класс школьники проходят полный цикл создания чёрно-белой фотографии. Уже проведено семь мастер-классов для более чем 50 подростков.
Школа № 6 города Рошаль представила лучшее просветительское мероприятие на примере экскурсий о знаменательных датах в истории Великой Отечественной войны. Учащиеся 5-9 классов, среди которых поисковый отряд и детское объединение Первых, ведут поисковую работу: исследуют архивные документы музея, участников войны, изучают и готовят экскурсии.
Финалистов определили в результате многоступенчатого отбора, который продолжался с марта. В ходе конкурсных испытаний участники провели 2606 просветительских мероприятий для более чем 52 000 слушателей. В октябре финалисты отправятся на форум «Память жива» в Москву, где пройдут решающие испытания.
Конкурс организован по поручению президента при поддержке Минпросвещения России.
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