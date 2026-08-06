Четыре подмосковных участника вышли в финал Всероссийского конкурса школьных музеев

06 августа 2026, 22:54

оригинал Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Четыре участника из Московской области пробились в финал Всероссийского конкурса школьных музеев. Как рассказали в пресс-службе Минобразования Подмосковья, список опубликовало Российское общество «Знание».