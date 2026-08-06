В подмосковном Минздраве рассказали, почему марафонцам стоит проверять кишечник

06 августа 2026, 22:28

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Регулярные тренировки снижают риск развития как минимум восьми видов рака, включая рак кишечника, на 15-20%. Однако у экстремальных нагрузок может быть и обратная сторона, предупредили в Минздраве Московской области.





Там рассказали о пугающей тенденции, на которую обратил внимание онколог Института рака Inova Schar Тимоти Кэннон. В его центр один за другим поступили трое пациентов моложе 40 лет с запущенным колоректальным раком. Все они были ультрамарафонцами. При этом двое из них считали кровь в стуле после забегов вариантом нормы.



Исследование 100 марафонцев в возрасте 35-50 лет показало следующие результаты. У 41,5% участников обнаружили как минимум один полип. У 15% нашли прогрессирующие аденомы – новообразования, которые могут переродиться в злокачественную опухоль. Среди обычных людей 40-49 лет такие аденомы встречаются в 1,2% случаев – разница в 12 раз.



Фото: пресс-служба Минздрава МО

Учёные предлагают несколько объяснений того, почему нагрузки повышают риск. Во время бега кровь уходит к ногам, а кишечник страдает от недостатка кислорода. Повторяющиеся микротравмы и хроническое воспаление создают идеальную почву для мутаций. Энергетические гели и батончики – это высокопереработанные продукты, которые спортсмены употребляют в больших количествах. Ещё один фактор, который пока изучается, – постоянное питье из пластиковых бутылок.

«Исследование носит предварительный характер, учёные призывают не делать поспешных выводов. Но если вы активно занимаетесь бегом на длинные дистанции, не списывайте на особенности организма такие симптомы, как кровь в стуле, изменение привычной работы кишечника, необъяснимые боли в животе, постоянная усталость и бледность. Любой из этих признаков – повод обратиться к гастроэнтерологу и пройти колоноскопию. Не превращайте риск в реальность. Прислушайтесь к сигналам, которые подаёт организм», – сказал руководитель координационного центра онкомониторинга Московской области Виталий Полушкин.