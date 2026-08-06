Модернизированный ВЗУ в Балашихе улучшил качество воды для 19 000 жителей

06 августа 2026, 22:11

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Модернизация водозаборного узла в Балашихе улучшила качество жизни для 19 000 жителей городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Водозаборный узел № 1-5 – один из главных объектов водоснабжения в микрорайоне Заря. Он обеспечивает питьевой водой около 19 000 человек в самом микрорайоне и в деревне Федурново. Его мощность – 6000 кубометров воды в сутки.

«За пять лет в Подмосковье по государственной программе реализовано более 250 мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения. Это новые водозаборные узлы, очистные сооружения и сети. В этом году на базе министерства заработал проектный офис. Он отвечает за контроль каждого этапа – от инженерных изысканий до ввода в эксплуатацию», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Кирилл Григорьев.