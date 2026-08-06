Земельными услугами в электронном виде воспользовались 167 000 жителей Подмосковья

06 августа 2026, 22:42

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

В Подмосковье частные лица и бизнесмены подали через региональный портал госуслуг за семь месяцев этого года 167 556 электронных заявлений. Такую статистику привели в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.





Цифровизация позволила перевести услуги ведомства в виртуальное пространство. Для оформления документов жителям больше не нужно посещать многофункциональные центры. Весь документооборот от подачи заявки до получения результата осуществляется в режиме реального времени.



Лидером за семь месяцев стала услуга по согласованию предоставления участков. За ней обратились свыше 41 500 заявителей. Эта процедура является базовым этапом для любого строительства. Вторую строчку рейтинга занимает перераспределение земель, собравшее более 33 200 обращений. Замыкает тройку актуальных сервисов предоставление земли в аренду или собственность без проведения торгов. Этим правом воспользовались более 19 000 человек.



В последние годы ведомство реализует комплексную программу трансформации госуслуг.

«Продолжаем целенаправленную работу по трансформации услуг нашего ведомства. Планомерно переводим сложные государственные механизмы на язык понятных цифровых алгоритмов. Однин из ключевых инструментов модернизации – искусственный интеллект. Настоящим прорывом в диалоге власти и общества стало внедрение чат-помощника «Добробот». Этот цифровой ассистент был интегрирован ровно год назад и работает круглосуточно, снимая нагрузку со специалистов», – рассказал министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.