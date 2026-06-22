ЕГЭ в резервный период в Подмосковье сдадут более 7000 человек

22 июня 2026, 22:05

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Подмосковье 22 июня стартовал резервный период проведения Единого государственного экзамена для выпускников 11-х классов и прошлых лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.





На ЕГЭ в резервные дни зарегистрировались свыше 3800 школьников и 3600 выпускников. Резервный период завершится 25 июня.



22 июня были сданы письменная часть экзамена по иностранным языкам, информатика, литература, русский язык, физика и химия.



23 июня планируется ЕГЭ по биологии, географии, математике базового и профильного уровней, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам, истории и обществознанию.



24 и 25 июня намечены экзамены по всем учебным предметам.

«Участниками резервных дней станут выпускники текущего года, которые не смогли присутствовать на экзамене или завершить его по уважительной причине; выпускники прошлых лет; ученики, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов – русскому языку или математике. Чтобы воспользоваться резервными днями, нужно документально подтвердить невозможность присутствовать в основной день», – рассказали в пресс-службе.