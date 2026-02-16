В Подмосковье провели более 18 тысяч проверок мяса на ярмарках
Свыше 18,4 тыс. проверок мяса разных сортов, которое привезли для продажи на ярмарках Московской области, провели специалисты государственной ветслужбы региона в январе текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.
Образцы мясной продукции подвергали физико-химическому анализу, исследовали с помощью дозиметра и варили.
«В лабораториях провели 9 072 исследования свинины, 3 153 исследования говядины и 6185 исследований мяса птицы», — говорится в сообщении.В результате проверок с продажи сняли свыше 190 килограммов продукции, не соответствующей нормам.
Список официальных ярмарок, товары на которых прошли ветеринарно-санитарный контроль, публикуется на портале «Мой АПК».