Подмосковье по итогам 2025 года сохранило лидерство в России по производству сыра

13 февраля 2026, 16:14

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Объём производства сыров в Московской области по итогам прошедшего года составил 167 600 тонн. Такие данные привели в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Регион уверенно удерживает первое место в Центральном федеральном округ, обеспечивая 36% объёма сыров, а также лидирует в стране с долей свыше 19% в общероссийском производстве.



Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Среди главных производителей сыра в Подмосковье в ведомстве назвали предприятия «Сыровар», «Рота Агро», «Истринская сыроварня» и другие.

«История сыра насчитывает около 10 000 лет, и сегодня он остаётся одним из самых популярных продуктов в рационе россиян. В России сыр варили с древности, но первый промышленный выпуск твёрдого сыра был налажен именно в Подмосковье. Активнее сыроварение в стране стало развиваться при Петре I, который пригласил голландских мастеров», – рассказали в ведомстве.