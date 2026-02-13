Подмосковье закрепило статус лидера по производству безалкогольных напитков

13 февраля 2026, 21:32

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Объём выпуска безалкогольных напитков на территории Московской области по итогам 2025 года достиг 2,8 млн литров. Регион закрепил за собой статус ведущего в России по производству этой продукции, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.