Подмосковье закрепило статус лидера по производству безалкогольных напитков
Объём выпуска безалкогольных напитков на территории Московской области по итогам 2025 года достиг 2,8 млн литров. Регион закрепил за собой статус ведущего в России по производству этой продукции, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
Московская область занимает по этому показателю первое место как в Центральном федеральном округе, так и по стране в целом. Доля региона в производстве по ЦФО достигла 58,8%, а в общероссийском объёме – 27%.
По данным ведомства, добиться таких высоких результатов удалось благодаря работе таких предприятий, как ООО «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС», ГК «Черноголовка» и ООО «ФКПЧФ БОБИМЭКС тм».
Все эти компании наращивают объёмы выпуска, поддерживают высокое качество продукции и внедряют современные производственные стандарты.
