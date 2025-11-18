Достижения.рф

Подмосковный мясокомбинат «Клинский» стал лидером «Гарантии качества»

оригинал Фото: пресс-служба АО «Мясокомбинат Клинский»

Клинский мясокомбинат стал одним из лидеров премии «Гарантия качества – 2025» и получил сразу семь наград. Предприятие агропромышленной группы «ПРОДО» завоевало четыре золотые и три серебряные медали, сообщили в подмосковном Минсельхозе.



Жюри высоко оценило продукцию завода: колбасы детской серии и продукты под брендами «Клинский» и «Черный Кабан». В итоге 17 наименований получили медали и дипломы.

​Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Конкурс «Гарантия качества» с 2018 года проводит Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова. Организаторы честно оценивают качество и безопасность продуктов. В конкурсе принимают участие производители, фермеры, ритейлеры и предприятия общепита. Около 80 экспертов изучают маркировку, проводят лабораторные исследования и органолептическую оценку.

В Минсельхозе Московской области отметили, что в 2025 году конкурс объединил 140 компаний из 42 регионов страны. Они представили более 1100 образцов в 15 категориях. Такая широкая география и количество заявок показывают высокий уровень конкуренции и действительно серьёзные требования к качеству производимой продукции.
Ирина Паршина

