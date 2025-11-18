Подмосковный мясокомбинат «Клинский» стал лидером «Гарантии качества»
Клинский мясокомбинат стал одним из лидеров премии «Гарантия качества – 2025» и получил сразу семь наград. Предприятие агропромышленной группы «ПРОДО» завоевало четыре золотые и три серебряные медали, сообщили в подмосковном Минсельхозе.
Жюри высоко оценило продукцию завода: колбасы детской серии и продукты под брендами «Клинский» и «Черный Кабан». В итоге 17 наименований получили медали и дипломы.
Конкурс «Гарантия качества» с 2018 года проводит Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова. Организаторы честно оценивают качество и безопасность продуктов. В конкурсе принимают участие производители, фермеры, ритейлеры и предприятия общепита. Около 80 экспертов изучают маркировку, проводят лабораторные исследования и органолептическую оценку.
В Минсельхозе Московской области отметили, что в 2025 году конкурс объединил 140 компаний из 42 регионов страны. Они представили более 1100 образцов в 15 категориях. Такая широкая география и количество заявок показывают высокий уровень конкуренции и действительно серьёзные требования к качеству производимой продукции.
