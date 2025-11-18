Подмосковный мясокомбинат «Клинский» стал лидером «Гарантии качества»

18 ноября 2025, 09:23

оригинал Фото: пресс-служба АО «Мясокомбинат Клинский»

Клинский мясокомбинат стал одним из лидеров премии «Гарантия качества – 2025» и получил сразу семь наград. Предприятие агропромышленной группы «ПРОДО» завоевало четыре золотые и три серебряные медали, сообщили в подмосковном Минсельхозе.