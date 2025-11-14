Подмосковный агрохолдинг «ОСП агро» вошел в ТОП-30 молочных хозяйств России

14 ноября 2025, 17:49

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Агрохолдинг «ОСП агро» вновь подтвердил лидерство в молочной отрасли и вошел в ТОП-30 самых эффективных производителей молока России. В обновленном рейтинге, подготовленном Национальным союзом производителей молока, Milknews и Streda Consulting, АО «Предприятие «Емельяновка» заняло место среди лучших хозяйств страны по итогам 2024 года, сообщили в подмосковном Минсельхозе.





Хозяйства «ОСП агро» неоднократно входили в число лидеров молочной отрасли. АО «Предприятие «Емельяновка» отмечали в рейтинге в 2020 и 2021 годах, а в 2022 году в ТОП-30 вошла ферма АО «Агрофирма Сосновка».



АО «Предприятие «Емельяновка» имеет статус племенного завода по разведению крупного рогатого скота голштинской породы. Поголовье составляет 5 500 голов, включая 2 000 коров. В 2024 году здесь произвели почти 21 800 тонн молока – более чем на 1 000 тонн больше, чем годом ранее.



​Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области



«Включение наших хозяйств в число наиболее эффективных в стране — это важное достижения для регионального агропрома. За последние 9 лет производство сырого молока в Подмосковье выросло на 11% и достигло почти 700 тысяч тонн в 2024 году. Сегодня в области работают 76 предприятий с дойным стадом более 66 тысяч коров. Попадание в федеральный рейтинг подтверждает результат системной работы — от улучшения генетики до повышения эффективности кормопроизводства и внедрения цифровых технологий в животноводстве», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.