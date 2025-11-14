Три управленца из Подмосковья вышли в финал конкурса «Лидеры села»
Три участника из Московской области стали финалистами Всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры села». Вера Пелевина, Дмитрий Степаненко и Александр Петров вошли в число 150 лучших, показав высокий уровень знаний, уверенное владение аналитикой и сильный управленческий потенциал, сообщили в подмосковном Минсельхозе.
Отбор начали с дистанционного этапа. Участники прошли интеллектуальный тест — он проверял общие знания, способность нестандартно мыслить и анализировать информацию. Затем было тестирование мотивации и потенциала, который помог выявить внутренние качества и стремление развиваться в общественно-политической сфере. По итогам этих испытаний и определили финалистов.
Очный этап пройдёт в Москве с 3 по 6 декабря. Участники будут решать реальные управленческие кейсы и презентовать свои проекты перед экспертами. Для молодых специалистов это шанс заявить о себе и сделать настоящий карьерный шаг.
В Минсельхозе Московской области отмечают, что конкурс помогает формировать кадровый резерв и открывает перспективы трудоустройства а территории сельских населённых пунктов.
