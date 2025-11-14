Три управленца из Подмосковья вышли в финал конкурса «Лидеры села»

14 ноября 2025, 14:16

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Три участника из Московской области стали финалистами Всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры села». Вера Пелевина, Дмитрий Степаненко и Александр Петров вошли в число 150 лучших, показав высокий уровень знаний, уверенное владение аналитикой и сильный управленческий потенциал, сообщили в подмосковном Минсельхозе.