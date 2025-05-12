Четырнадцатилетний гроссмейстер из Подмосковья стал чемпионом Азии по блицу

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Четырнадцатилетний гроссмейстер из Московской области Иван Землянский завоевал золото на чемпионате Азии по блицу, который прошёл 10 мая в Эль-Айне (ОАЭ), сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
«И вот теперь новое и знаменательное достижение: 14-летний Ваня победил в чемпионате Азии по блицу, где играло множество знаменитых гроссмейстеров. Особо отмечу, что россияне участвуют в личном чемпионате Азии впервые, так что эта золотая медаль – первая для России!», — отметил президент Федерации шахмат Московской области, гроссмейстер Сергей Карякин.
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