Четырнадцатилетний гроссмейстер из Подмосковья стал чемпионом Азии по блицу

В серпуховском филиале Военной академии РВСН имени Петра Великого состоялся торжественный митинг, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.

Офицерам, которые на сегодняшний день выполняют задачи по обеспечению безопасности России, традиционно вручили очередные воинские звания. Серпуховский филиал академии является одним из главных центров подготовки офицерских кадров ракетных войск. Во время войны здесь находилась Вторая Московская военная авиационная школа механиков спецслужб, выпускники которой героически сражались на фронтах Великой Отечественной.





В День Победы 600 курсантов и офицеров академии поучаствовали в торжественном параде на Красной площади. Участие в юбилейном Параде — это огромная честь, которой военнослужащие академии удостаиваются уже многие годы.