Школьники Подмосковья победили в международной Азиатской олимпиаде по физике

Фото: Telegram-канал Воробьев LIVE
В международной Азиатской олимпиаде по физике в Саудовской Аравии победили подмосковные школьники. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Глава региона опубликовал фотографии с мероприятия. В частности, упомянуты участники: Иван Лукин, занявший первое место, Михаил Аронов, Павел Руковчук и Денис Романов, взявшие второе место. Ребята учатся в Физтех-лицее им. П.Л. Капицы в Долгопрудном.
Читайте также:
Гонка «Наследники Победы» прошла на полигоне «Алабино» в Подмосковье
Фестиваль патриотической песни прошёл в школе подмосковной Каширы
Легендарную «Ленинградскую» симфонию 9 мая исполнили на открытой площадке Дубны
«Вы доказали свой высочайший уровень знаний, целеустремленность и волю к победе. Мы все — ваши родители, учителя, друзья — гордимся вами! Поздравляю с победой!» — написал Воробьев.За звание лучших из лучших боролись 220 человек из 30 стран. Россию представляли семь человек.
Читайте также:
Гонка «Наследники Победы» прошла на полигоне «Алабино» в Подмосковье
Фестиваль патриотической песни прошёл в школе подмосковной Каширы
Легендарную «Ленинградскую» симфонию 9 мая исполнили на открытой площадке Дубны
Никита Кротов