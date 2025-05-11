Школьники Подмосковья победили в международной Азиатской олимпиаде по физике

Гонка «Наследники Победы» состоялась на подмосковном полигоне «Алабино» в Наро-Фоминске. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, в забеге участвовали порядка полутора тысяч человек. Патриотическое мероприятие проходит уже 12 лет благодаря Министерству информации и молодежной политики Московской области.