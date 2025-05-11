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Школьники Подмосковья победили в международной Азиатской олимпиаде по физике

Фото: Telegram-канал Воробьев LIVE

Фото: Telegram-канал Воробьев LIVE

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В международной Азиатской олимпиаде по физике в Саудовской Аравии победили подмосковные школьники. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Глава региона опубликовал фотографии с мероприятия. В частности, упомянуты участники: Иван Лукин, занявший первое место, Михаил Аронов, Павел Руковчук и Денис Романов, взявшие второе место. Ребята учатся в Физтех-лицее им. П.Л. Капицы в Долгопрудном.

«Вы доказали свой высочайший уровень знаний, целеустремленность и волю к победе. Мы все — ваши родители, учителя, друзья — гордимся вами! Поздравляю с победой!» — написал Воробьев.
За звание лучших из лучших боролись 220 человек из 30 стран. Россию представляли семь человек.

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#россия
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#физика
#подмосковье
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#школьники
Гонка «Наследники Победы» прошла на полигоне «Алабино» в Подмосковье
10 мая 2025, 20:44

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Гонка «Наследники Победы» состоялась на подмосковном полигоне «Алабино» в Наро-Фоминске. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, в забеге участвовали порядка полутора тысяч человек. Патриотическое мероприятие проходит уже 12 лет благодаря Министерству информации и молодежной политики Московской области.
«Этот забег — не просто испытание силы и выносливости. Это дань уважения к великому подвигу наших дедов и прадедов, которые ценой своей жизни подарили нам мир и свободу. День Победы — священная дата для каждого из нас. Сегодня вы, наследники Победы, своими действиями показываете, что эта память жива, что она вдохновляет вас на новые свершения», — сказала министр Екатерина Швелидзе.
Участников ждала восьмикилометровая трасса, подготовленная опытными инженерами и инструкторами. Речь идет о порядка 30 препятствиях с крутыми подъемами, спусками, водными преградами, грязевыми рвами, отвесными стенами и рукоходами. Самое сложное испытание — «Эверест»: участники забираются по канату на семиметровую горку. Вся дистанция занимает порядка трех часов.

Победила команда из Воскресенска, обогнав соперников из Волоколамска. Последнюю представляли участники спортивно-патриотического клуба «Спецвзвод». Речь идет о росгвардейцах, бойцах СВО и ветеранах боевых действий.

Тройку лидеров замкнула команда из Звёздного городка с военнослужащими восьмой авиационной дивизии особого назначения. Призерам вручили кубки, а остальным — фирменные жетоны «Наследники Победы».

Кроме того, можно было попробовать полевую кухню и посетить зоны развлечений и отдыха.

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#мир
#россия
#подмосковье
#день победы
#праздники
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Фестиваль патриотической песни прошёл в школе подмосковной Каширы
10 мая 2025, 17:13

Фото: администрация г.о. Кашира

Фестиваль патриотической песни «Когда поёт вся школа», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в подмосковной Кашире.
Как уточнили в администрации городского округа, мероприятие состоялось в первой школе им. Героя Советского Союза А.И. Выборнова. В нем участвовали все учащиеся образовательного учреждения.

Ребята пели о солдатском героизме, Победе, любви к Родине, дружбе и мире. Каждое исполнение было искренним и наполненным вдохновением. Ни один зритель не остался равнодушным, зал поддерживал юных артистов аплодисментами и с энтузиазмом подпевал.

«Фестиваль стал настоящим праздником творчества и патриотизма, продемонстрировав, что память о Победе в Великой Отечественной войне живёт в сердцах подрастающего поколения», — сказано в публикации.
Фестиваль прошел в рамках акции «Голос Победы», в которой участвовали и другие школы Каширы.

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#мир
#россия
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#новости
#школы
#кашира
#фестиваль
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Легендарную «Ленинградскую» симфонию 9 мая исполнили на открытой площадке Дубны
10 мая 2025, 14:18

Фото: администрация г.о. Кашира

Концерт к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне дал двойной состав Дубненского симфонического оркестра в концертном зале подмосковного округа. На площадке звучала легендарная «Ленинградская» симфония. Произведение Дмитрия Шостаковича стало символом веры в Победу над нацизмом, подарив надежду советским людям.
Композитор ощутил на себе все тяготы военных лет, туша ночью «зажигалки» на крышах. В симфонии он передал грохот бомбежек, голод и холод блокадных зим и мертвую поступь нацистов.

«Мы в первую очередь заботились об исторической достоверности, музыка, написанная именно в то время композитором, который участвовал в противовоздушной обороне Ленинграда — что может быть правдивее?!» — рассказала директор Дубненского симфонического оркестра Наталья Кастро.
Для исполнителей, по их словам, это один из самых значимых концертов сезона. По их мнению, важно, чтобы молодое поколение знало правду о Великой Отечественной войне, и связь поколений не прервалась. Музыка помогает решить эту задачу.

«Браво! Это было грандиозно, мощно... Эмоции зашкаливали. Масштабный проект музыкального шедевра Шостаковича. Спасибо, огромная благодарность за организацию!» — поблагодарили зрители.

Глава Дубны Максим Тихомиров подчеркнул, что зал был на открытом воздухе, на территории второй школы, где в военные годы были полевые госпитали. «Ленинградскую» симфонию услышали свыше 1500 жителей.

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#россия
#подмосковье
#дубна
#концерт
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#9 мая
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Парад на воде «Победная флотилия» прошел в Пушкино в акватории Серебрянки
10 мая 2025, 14:15

Фото: администрация г.о. Кашира

Парад на воде «Победная флотилия» впервые прошел в акватории реки Серебрянки Пушкинского городского округа. Примерно сотня участников прошла колонной от автомобильного моста к пешеходному, почтив память героев Великой Отечественной войны. Участвовали 70 экипажей с участниками от 12 до 70 лет.
«Лодки Драконы, гребно-парусные Ялы, байдарки, каноэ, сапы, не обгоняя друг друга, двигались в своем ритме, сохраняя очередность и место в колонне», — сказано в публикации.

В «Победной флотилии» были воспитанники окружной спортшколы, участники Пушкинского гребного клуба SUP-ENERGY, представители Пушкинского гребно-парусного клуба «Адмирал Ушаков» и представители Всероссийского общества инвалидов.
«Это восторг. Не видела никогда, чтобы такие разные лодки по реке проплывали друг за другом. И настроение очень радостное, приподнятое, хочется улыбаться и приветствовать всех. Мы стоим, машем каждому кораблю», — рассказала зрительница Елена.
Всего мероприятие посмотрели примерно 1500 зрителей.

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#подмосковье
#пушкинский округ
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Накануне Дня Победы в Пушкино открыли памятник женщине-санинструктору
10 мая 2025, 13:52

Фото: администрация г.о. Пушкинский

Памятник женщине-санинструктору открыли в Пушкинском городском округе накануне Дня Победы. В торжественном мероприятии участвовали глава округа Максим Красноцветов, замминистра здравоохранения Подмосковья Андрей Раздорский, председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения России Нина Суслонова.
«Сегодня наши военнослужащие делают всё возможное и невозможное, чтобы отстоять безопасность нашего государства. Мы символически открыли этот памятник, оставив добрый след в истории», — произнес Максим Красноцветов.

Монумент женщине-санинструктору находится в сквере площадью свыше 1600 квадратов у корпуса Пушкинской клинической больницы. На территории сквера высадили более 250 новых растений, включая тую, ель, сирень, спирею и краснолистную сливу.

Памятник женщине-санинструктору — это собирательный образ военных медработников, которые спасали раненых ценой собственной жизни.

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#россия
#подмосковье
#праздники
#день победы
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