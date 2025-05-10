Гонка «Наследники Победы» прошла на полигоне «Алабино» в Подмосковье

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Гонка «Наследники Победы» состоялась на подмосковном полигоне «Алабино» в Наро-Фоминске. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, в забеге участвовали порядка полутора тысяч человек. Патриотическое мероприятие проходит уже 12 лет благодаря Министерству информации и молодежной политики Московской области.
«Этот забег — не просто испытание силы и выносливости. Это дань уважения к великому подвигу наших дедов и прадедов, которые ценой своей жизни подарили нам мир и свободу. День Победы — священная дата для каждого из нас. Сегодня вы, наследники Победы, своими действиями показываете, что эта память жива, что она вдохновляет вас на новые свершения», — сказала министр Екатерина Швелидзе.Участников ждала восьмикилометровая трасса, подготовленная опытными инженерами и инструкторами. Речь идет о порядка 30 препятствиях с крутыми подъемами, спусками, водными преградами, грязевыми рвами, отвесными стенами и рукоходами. Самое сложное испытание — «Эверест»: участники забираются по канату на семиметровую горку. Вся дистанция занимает порядка трех часов.
Победила команда из Воскресенска, обогнав соперников из Волоколамска. Последнюю представляли участники спортивно-патриотического клуба «Спецвзвод». Речь идет о росгвардейцах, бойцах СВО и ветеранах боевых действий.
Тройку лидеров замкнула команда из Звёздного городка с военнослужащими восьмой авиационной дивизии особого назначения. Призерам вручили кубки, а остальным — фирменные жетоны «Наследники Победы».
Кроме того, можно было попробовать полевую кухню и посетить зоны развлечений и отдыха.
Читайте также:
Фестиваль патриотической песни прошёл в школе подмосковной Каширы
Легендарную «Ленинградскую» симфонию 9 мая исполнили на открытой площадке Дубны
Парад на воде «Победная флотилия» прошел в Пушкино в акватории Серебрянки
Никита Кротов