Фестиваль патриотической песни прошёл в школе подмосковной Каширы

Фото: администрация г.о. Кашира
Фестиваль патриотической песни «Когда поёт вся школа», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в подмосковной Кашире.
Как уточнили в администрации городского округа, мероприятие состоялось в первой школе им. Героя Советского Союза А.И. Выборнова. В нем участвовали все учащиеся образовательного учреждения.
Ребята пели о солдатском героизме, Победе, любви к Родине, дружбе и мире. Каждое исполнение было искренним и наполненным вдохновением. Ни один зритель не остался равнодушным, зал поддерживал юных артистов аплодисментами и с энтузиазмом подпевал.
Читайте также:
Легендарную «Ленинградскую» симфонию 9 мая исполнили на открытой площадке Дубны
Парад на воде «Победная флотилия» прошел в Пушкино в акватории Серебрянки
В Подмосковье прошла патриотическая эстафета «Герои Отечества — связь поколений!»
Ребята пели о солдатском героизме, Победе, любви к Родине, дружбе и мире. Каждое исполнение было искренним и наполненным вдохновением. Ни один зритель не остался равнодушным, зал поддерживал юных артистов аплодисментами и с энтузиазмом подпевал.
«Фестиваль стал настоящим праздником творчества и патриотизма, продемонстрировав, что память о Победе в Великой Отечественной войне живёт в сердцах подрастающего поколения», — сказано в публикации.Фестиваль прошел в рамках акции «Голос Победы», в которой участвовали и другие школы Каширы.
Читайте также:
Легендарную «Ленинградскую» симфонию 9 мая исполнили на открытой площадке Дубны
Парад на воде «Победная флотилия» прошел в Пушкино в акватории Серебрянки
В Подмосковье прошла патриотическая эстафета «Герои Отечества — связь поколений!»
Никита Кротов