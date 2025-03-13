Четырём округам Подмосковья передали девять школьных автобусов

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Девять автобусов ПАЗ на 31 место каждый для подвоза детей в школу и обратно передали округам Лосино-Петровский, Раменский, Рузский и Шатура, новая техника позволит перевозить более 900 ребят, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
«Правительство Московской области передаёт автобусы в те муниципальные образования региона, где есть необходимость в транспорте для подвоза детей в школы. Это автобусы на 22-31 место, на них перевозят детей, живущих за несколько километров от школы, чтобы они могли получать образование», — сказал глава Минмособлимущества Тихон Фирсов.Он добавил, что всего с начала года подмосковным муниципалитетам передали 36 школьных автобусов, что обеспечило комфортную дорогу до школы более 3 тыс. детей.
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