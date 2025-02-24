Для строительства Южно-Лыткаринской автодороги передали около 13,5 га земли

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Одиннадцать участков земли общей площадью почти 13,5 гектара передал Ленинский городской округ из муниципальной собственности в областную для строительства Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА), сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Общая длина Южно-Лыткаринской автодороги составит 45 километров, трасса будет проходить по пяти подмосковным округам: Ленинскому, Лыткарину, Раменскому, Балашихе и Люберцам», — говорится в сообщении.Движение по первому участку Южно-Лыткаринской автодороги было запущено 15 февраля на территории Ленинского округа. Участок представляет из себя развязку с четырьмя съездами и разворотной эстакадой на пересечении с Расторгуевским шоссе и трассой М-2 «Крым».
Открыть движение по все трассе ЮЛА планируется до конца текущего года.
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