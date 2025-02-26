На месте бывшего пионерлагеря «Юность» в Клину создадут туристический объект

Инвестор выкупил на торгах за 16,3 млн рублей бывший пионерский лагерь «Юность», расположенный в деревне Николаевка округа Клин, теперь там планируется создать объект туристической инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Имущественный комплекс пионерского лагеря «Юность» включает в себя земельный участок площадью 9,6 гектара, а также расположенные там 19 объектов недвижимости, в том числе такие капитальные строения, как пять спальных корпусов, столовая, хозпостройка, овощехранилище, продовольственный склад, котельная, водонапорная башня, гараж на две машины и трансформаторная подстанция. Общая площадь капитальных строений составляет более 5 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.Новый владелец заверил, что будет развивать эту территорию в туристическом направлении, но прежде проведёт ревизию приобретённого имущества.
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Лев Каштанов