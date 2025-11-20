В Подмосковье обновили более 9 400 детских площадок

20 ноября 2025, 09:28

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Подмосковье с начала года отремонтировали более 9 400 детских игровых площадок. Инспекторы Минчистоты Московской области регулярно обходят дворы, проверяют чистоту, состояние игровых элементов и качество обслуживания.





За этот период специалисты привели в порядок малые архитектурные формы — горки, качели, карусели, лестницы и песочницы. При выявлении дефектов балансодержателям сразу направляют предписания для быстрого устранения проблемы.



Лидерами по количеству обновлённых площадок стали Балашиха (638 объектов), Пушкинский округ (515) и Луховицы (490). Всего в регионе насчитывают более 20 000 детских и спортивных площадок.





«Аварийные дефекты, влияющие на безопасность жителей, должны быть устранены в течение суток, а также необходимо временно ограничивать доступ детей на площадку до приведения оборудования в нормативное исправное состояние», — ранее отмечал Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.