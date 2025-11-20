Достижения.рф

В парках Подольска установят световые фигуры и очаги для обогрева

Световые фигуры и праздничная иллюминация украсят парки городского округа Подольск этой зимой. А погреться посетители смогут у специально установленных очагов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Открытие нового сезона губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» состоится 1 декабря.

«Встретим сезон множеством интересных мероприятий. Всю актуальную информацию о мероприятиях обязательно опубликуем в наших афишах. Продолжим подготовку, чтобы зимний сезон в парках стал по‑настоящему запоминающимся», — сказал глава Подольска Григорий Артамонов.
В парках нарядят ёлки, откроют резиденции и почту Деда Мороза, будут проводить ярмарки, культурные и спортивные развлечение. А в парке имени Виктора Талалихина откроют каток с прокатом 200 пар коньков.
