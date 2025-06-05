Чету Рыбаковых из Павловского Посада поздравил с золотой свадьбой глава округа
Видео: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Супруги Владимир Петрович и Раиса Александровна Рыбаковы, поживающие в Павловском Посаде, отметили 50-лет со дня регистрации брака. С юбилеем свадьбы их поздравил глава городского округа Денис Семёнов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Желаю Рыбаковым крепкого здоровья, долгих лет счастья и согласия, благополучия их детям, внукам и правнукам. Спасибо за ваш труд, за любовь, за ваш дружный и тёплый дом. Пусть ваша семья и дальше остается символом счастливой и надёжной жизни на Павлово-Посадской земле!» — сказал Денис Семёнов.Владимир Петрович 20 лет проработал участковым, потом трудился в других сферах. Его жена Раиса Александровна долгие годы была шеф-поваром столовой на «Экситоне». Пара воспитала двоих детей: дочь Надежду и сына Александра. Сейчас у Рыбаковых уже три внука и два правнука.