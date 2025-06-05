В восьми округах Подмосковья отремонтировали автобусные остановки
Специалисты Мосавтодора отремонтировали остановочные павильоны на региональных дорогах в восьми подмосковных округах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В черте городов остановки починили на улице Ленина в Подольске, на улице Мира в Красногорске, на проспекте Пацанва в Долгопрудном, на Павлинском шоссе в Балашихе и на Тураевской улице в Лыткарине», — говорится в сообщении.Кроме того, в порядок привели повреждённые остановочные павильоны на Центральной улице в истринской деревне Покровское, на дороге в деревне Ново городского округа Щёлково, на улице Центральная в деревне Высоково округа Мытищи и на Луговой улице в щёлковской деревне Малые Петрищи.