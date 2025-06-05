Жителей и гостей Красногорска приглашают на «Летний вечер у реки»

05 июня 2025, 10:45

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Культурные мероприятия проведут в Павшинской пойме в Красногорске в выходные, 7 и 8 июня, в рамках проекта «Летний вечер у реки». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.







«В субботу, 7 июня, на площадке проекта —в открытом амфитеатре в Павшинской пойме — выступит хор русской песни «Подмосковье» и дуэт «Смысл Есть» с поп-фолк-рок-программой. А 8 июня запланированы выступления хора русской песни «Звонцы» и участников студии современного танца «Степ и Джаз». А хореографы академии танца «ДиДенс Хаус» проведут мастер-класс», — говорится в сообщении.