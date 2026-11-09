Четверть века дружбы: Ступино передало помощь экипажу катера «Ступинец»

09 ноября 2026, 12:28

Ступино и Каспийская флотилия отметили 25 лет сотрудничества

Фото: пресс-служба Администрации г.о. Ступино

В Ступино 6 ноября прошёл круглый стол «Шефские связи — сотрудничество, проверенное временем». Встречу приурочили к 25-летию договора о сотрудничестве между Краснознамённой Каспийской флотилией и городским округом Ступино.





В мероприятии участвовали представители командования флотилии, офицеры и ветераны, депутаты, члены Общественной палаты и фонда «Достоинство», юнармейцы, кадеты, волонтёры, а также воспитанники клуба юных моряков «Морской волк». Программа началась с показа фильма, посвящённого истории шефских связей. Затем к собравшимся обратились глава округа Сергей Мужальских, контр-адмирал Владимир Жаднов и председатель Совета депутатов Александр Сухачёв.



Одним из важных событий встречи стала передача гуманитарной помощи экипажу ракетного катера «Ступинец». Её командиру Кириллу Конопле помощь вручил Сергей Мужальских.





«Четверть века шефские связи Ступино и Каспийской флотилии остаются доброй традицией, объединяющей поколения. С 2001 года, после подписания договора и присвоения катеру Р-101 имени "Ступинец", сотрудничество только крепло. В 2024 году на воду был спущен новый катер "Ступинец". Сегодня мы передали экипажу гуманитарную помощь. Благодарю ветеранов, командование флотилии и фонд "Достоинство". Желаю морякам успешной службы и благополучного возвращения к родным берегам», — отметил глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.