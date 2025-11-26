Число аварий с мотоциклами на подмосковных дорогах за год снизилось на 3%

26 ноября 2025, 15:13

оригинал Фото: Istock / KatarzynaBialasiewicz

На дорогах Московской области с начала года произошло 566 ДТП с участием мотоциклов. Это на 3% меньше по сравнению с прошлогодним мотосезоном, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.







При этом в ведомстве отметили, что в этом сезоне выросло число детей и подростков, пользующихся мототранспортом, что повлияло на аварийность.

«По сравнению с 2024 годом число погибших увеличилось на 29%, а пострадавших – снизилось на 7%. Так, в 566 ДТП погибли 84 человека, ещё 571 получил травмы. Зафиксировано 63 аварии, когда мототранспортом управляли дети до 16 лет. В них погибли пять детей, 71 ребёнок пострадал», – отметили в МТДИ.

«Не забудьте подготовить мотоцикл к зиме. Его необходимо тщательно вымыть, протереть лакокрасочные поверхности и обработать полиролью, сменить масла и фильтры, смазать резиновые элементы. Необходимо также подготовить топливную систему – заменить остатки старого бензина новым и добавить стабилизатор. Аккумулятор нужно снять и поместить на хранение до нового сезона в отапливаемом помещении», – отметили в пресс-службе.