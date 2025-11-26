С 28 ноября в Люберцах изменят схему движения у Октябрьского проспекта

26 ноября 2025, 10:30

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Люберцах с 28 ноября изменят схему движения на дублёрах Октябрьского проспекта и на пересечении с улицей Смирновской. Для транспорта закроют участки дублёра в сторону Москвы и области, а также часть самой улицы. Ограничения введут из-за строительства подземного пешеходного перехода. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.