С 28 ноября в Люберцах изменят схему движения у Октябрьского проспекта
В Люберцах с 28 ноября изменят схему движения на дублёрах Октябрьского проспекта и на пересечении с улицей Смирновской. Для транспорта закроют участки дублёра в сторону Москвы и области, а также часть самой улицы. Ограничения введут из-за строительства подземного пешеходного перехода. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Открыть движение по этим участкам планируют в конце 2025 года. Для движения в сторону области закроют участок дублёра Октябрьского проспекта. Объехать перекрытие можно будет по улицам Красной и Кирова. При движении из Московской области в Москву объезд организуют по улице Красной.
Также изменят схемы движения пяти автобусных маршрутов — № 13к, 323, 346, 373 и 463. На время работ автобусы поедут в объезд по улицам Смирновской и Красной через станцию МЦД Люберцы. Из маршрутов исключат остановку «Гастроном». Для посадки и высадки пассажиры смогут использовать остановку «МЦД Люберцы, 1А».
Перекрытие ввели из-за строительства подземного пешеходного перехода на пересечении с улицей Смирновской. Для его возведения рабочие сделают котлован, забетонируют стены, проведут инженерные коммуникации и выполнят отделку.
Параллельно завершают строительство подземного перехода на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Красной — здесь уже закончили отделочные работы. Эти проекты реализуют по первому этапу реконструкции Октябрьского проспекта. Завершить строительство переходов на Красной и Смирновской планируют до конца года.
