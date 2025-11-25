В Шатуре начали капремонт моста на Кервском шоссе 1968 года постройки
В Шатуре приступили к капитальному ремонту моста через озеро Святое-Чёрное на Кервском шоссе. Работы проводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
В ремонте Шатурского моста заняты 13 человек, задействовано три единицы спецтехники.
«Сейчас мостовики демонтируют асфальтобетонное покрытие пешеходной зоны и перильное ограждение. В ходе капремонта специалисты приведут в порядок опоры и балки мостового сооружения, уложат новое асфальтобетонное покрытие и установят ограждения. На период проведения работ на мосту организовали реверсивное движение транспорта со светофорным регулированием», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Мост 1968 года постройки обеспечивает подъезд к окружному центру жителей микрорайона Керва, посёлков Долгуша и Северная Грива, а также нескольких СНТ. Протяжённость сооружения – 46 метров. Ежедневно по нему проезжает более 400 автомобилей.
Завершить работы планируется в августе будущего года.