В Шатуре начали капремонт моста на Кервском шоссе 1968 года постройки

25 ноября 2025, 15:32

оригинал Фото: Медиабанк событий

В Шатуре приступили к капитальному ремонту моста через озеро Святое-Чёрное на Кервском шоссе. Работы проводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





В ремонте Шатурского моста заняты 13 человек, задействовано три единицы спецтехники.

«Сейчас мостовики демонтируют асфальтобетонное покрытие пешеходной зоны и перильное ограждение. В ходе капремонта специалисты приведут в порядок опоры и балки мостового сооружения, уложат новое асфальтобетонное покрытие и установят ограждения. На период проведения работ на мосту организовали реверсивное движение транспорта со светофорным регулированием», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.