Число аварий с участием такси на подмосковных дорогах сократилось на 22%
За восемь месяцев текущего года в Московской области по вине водителей такси произошло 131 дорожно-транспортное происшествие. Это на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
В этих ДТП пострадали 157 человек, что на 29% меньше прошлогоднего показателя.
«Мы принимаем все меры, чтобы сделать поездки в подмосковном такси комфортными и безопасными. С начинающими водителями проводят профилактические беседы и встречи. Все таксисты проходят обязательную аттестацию на знание правил работы. Кроме того, они должны получить полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика, чтобы пассажир был финансово застрахован на случай ДТП», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
По данным ведомства, главные причины ДТП с автомобилями такси – превышение скорости и нарушение правил перестроения.
Как напомнили в ведомстве, за работой таксомоторных перевозчиков в Московской области ведётся ежедневный контроль, организуются рейды по выявлению нарушителей. За каждое нарушение предусмотрены штрафы.