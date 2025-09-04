Достижения.рф

В Подмосковье проверили готовность школьных автобусов к учебному году

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Техническую исправность 465 школьных автобусов проверили в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



Проверка проводилась в 31 муниципалитете, где детей возят в школы на специальном транспорте. Инспекторы проверяли состояние тормозной системы и рулевого управления автобусов, наличие тахографов, исправность фар и степень износа шин, а также наличие ремней безопасности на всех сиденьях и оснащённость транспорта системой ГЛОНАСС.

«По итогам проверки к перевозке детей оказались готовы все 465 автобусов», — сказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.
Больше всего школьных автобусов проверили в пяти округах: Волоколамском, Шатуре, Подольске, Воскресенске и Ступине.
Лев Каштанов

