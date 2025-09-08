В Подмосковье оптимизировали 26 автобусных маршрутов и запустили десять новых

08 сентября 2025, 14:34

оригинал Фото: istockphoto.com/Snezhana Kudryavtseva

Программа по улучшению работы общественного транспорта реализуется в Московской области. О ней доложил на совещание губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями подмосковных министерств, ведомств и округов глава областного Минтранса Марат Сибатулин.





В программу входит оптимизация маршрутов, увеличение числа обслуживающих их автобусов, создание более удобного для пассажиров расписания, открытие новых маршрутов и обустройство выделенных полос для общественного транспорта.





«Оптимизация маршрутной сети — это важная мера, которую непосредственно чувствуют жители, использующие общественный транспорт. За восемь месяцев текущего года мы изменили 26 схем движения, раздублировали десять маршрутов, по которым были пересечения и на 65 маршрутах увеличили выпуск автобусов — это плюс 97 машин», — сказал Марат Сибатулин.

«В целом мы видим улучшение транспортного обслуживания жителей», — подчеркнул Марат Сибатулин.