В Подмосковье оптимизировали 26 автобусных маршрутов и запустили десять новых
Программа по улучшению работы общественного транспорта реализуется в Московской области. О ней доложил на совещание губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями подмосковных министерств, ведомств и округов глава областного Минтранса Марат Сибатулин.
В программу входит оптимизация маршрутов, увеличение числа обслуживающих их автобусов, создание более удобного для пассажиров расписания, открытие новых маршрутов и обустройство выделенных полос для общественного транспорта.
«Оптимизация маршрутной сети — это важная мера, которую непосредственно чувствуют жители, использующие общественный транспорт. За восемь месяцев текущего года мы изменили 26 схем движения, раздублировали десять маршрутов, по которым были пересечения и на 65 маршрутах увеличили выпуск автобусов — это плюс 97 машин», — сказал Марат Сибатулин.Он также добавил, что было скорректировано расписание на 312 маршрутах.
«В целом мы видим улучшение транспортного обслуживания жителей», — подчеркнул Марат Сибатулин.Он отметил, что наиболее значимые перемены были произведены в округе Балашиха: там было улучшено обслуживание 14 маршрутов, в Ленинском и Раменском округах — десяти маршрутов, в Одинцовском округе — семи маршрутов и в Лосино-Петровском — трёх маршрутов.
Кроме того, в девяти округах региона запустили десять новых автобусных маршрутов, а также ввели 35 заездов в посёлки и деревни в 18 округах по предложению жителей.
Работы в этом направлении продолжается.