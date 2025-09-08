В Химках смонтировали пролётное строение на мосту через Клязьму
Строительство моста через реку Клязьму взамен пришедшего в негодность ведётся в городе Химки. В настоящее время рабочие завершили монтаж пролётного строения. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Мост протяжённостью свыше 38 метров находится рядом с ЖК «Город Набережных» и соединяет кварталы Свистуха и Клязьма. В рамках капремонта старый мост демонтировали и начали строить новый, а для перехода установили временную конструкцию.
«Сейчас на мосту закончен монтаж металлического пролёта. В ближайшее время его покрасят и устроят на нём гидроизоляцию. Параллельно на прилегающей территории ведётся устройство водоотвода», — рассказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Запустить рабочее движение по мосту планируется в октябре текущего года.