Число доноров крови в Подмосковье за год увеличилось на 2200 человек

22 января 2026, 19:21

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Донорами крови в Московской области за прошедший год стали более 60 000 человек. Это примерно на 2200 больше показателя 2024 года, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.





Жители региона могут сдать кровь и её компоненты в любом учреждении Службы крови – в Московском областном центре крови, его подразделениях в Подольске, Щёлкове, Наро-Фоминске, Воскресенске и Орехово-Зуеве. Помимо этого, регулярно проводятся выездные донорские акции.

