Число доноров крови в Подмосковье за год увеличилось на 2200 человек
Донорами крови в Московской области за прошедший год стали более 60 000 человек. Это примерно на 2200 больше показателя 2024 года, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Жители региона могут сдать кровь и её компоненты в любом учреждении Службы крови – в Московском областном центре крови, его подразделениях в Подольске, Щёлкове, Наро-Фоминске, Воскресенске и Орехово-Зуеве. Помимо этого, регулярно проводятся выездные донорские акции.
«Переливание крови жизненно необходимо пациентам с различными заболеваниями, а также может потребоваться пострадавшим в автоаварии и других происшествиях. В Подмосковье активно развивается донорское движение. За прошлый год донорами крови в регионе стали более 60 000 неравнодушных граждан. Это почти на 2200 больше, чем в 2024-м», – рассказал Забелин, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.Стать донором может любой житель Московской области старше 18 лет, не имеющий противопоказаний. Перед донацией он должен пройти специальное медобследование в учреждении службы крови.
Московский областной центр крови принимает доноров без выходных и без записи на цельную кровь с 8 до 14 часов по адресу: Москва, ул. Металлургов, 37А.
Чтобы получить звание «Почётный донор России», нужно сдать кровь 40 раз, плазму – 60 раз или сочетать количество сдачи обоих компонентов.