В Московской области за год спасли свыше 3500 недоношенных младенцев

22 января 2026, 17:49

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подмосковным неонатологам за прошедший год удалось выходить более 3500 недоношенных детей. Такие данные привёл зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.





В регионе работает трёхуровневая система оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорождённым. Она состоит из роддомов, перинатальных центров, а также НИИ акушерства и гинекологии.

«Большой профессионализм и опыт наших врачей, оснащение учреждений родовспоможения современным оборудованием позволяют оказывать медицинскую помощь женщинам и малышам на высоком уровне. За прошлый год врачи-неонатологи Подмосковья спасли более 3500 детей, появившихся на свет раньше срока. В их числе – 288 младенцев, рождённых с экстремально низкой массой тела, менее килограмма», – уточнил Забелин, слова которого привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.