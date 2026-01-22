В Московской области за год спасли свыше 3500 недоношенных младенцев
Подмосковным неонатологам за прошедший год удалось выходить более 3500 недоношенных детей. Такие данные привёл зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В регионе работает трёхуровневая система оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорождённым. Она состоит из роддомов, перинатальных центров, а также НИИ акушерства и гинекологии.
«Большой профессионализм и опыт наших врачей, оснащение учреждений родовспоможения современным оборудованием позволяют оказывать медицинскую помощь женщинам и малышам на высоком уровне. За прошлый год врачи-неонатологи Подмосковья спасли более 3500 детей, появившихся на свет раньше срока. В их числе – 288 младенцев, рождённых с экстремально низкой массой тела, менее килограмма», – уточнил Забелин, слова которого привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.Всю информацию о системе родовспоможения Московской области можно найти на портале «Стань мамой в Подмосковье».