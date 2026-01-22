Терапевт Якимова назвала три главных правила защиты от холода на улице

22 января 2026, 12:24

оригинал Фото: istockphoto.com/photosvit

В ближайшие дня в столичный регион придут арктические морозы. О том, как не переохладиться, находясь на улице, рассказала терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.





Одеваться в морозную погоду следует многослойно: чем больше слоёв, тем теплее. Кроме того, особое внимание следует уделять рукам и ногам — там кровообращение замедляется быстрее.





«Несколько тонких слоев одежды сохраняют тепло лучше одного плотного, так как они создают воздушную прослойку. Также обязательно нужны перчатки или варежки, причём предпочтение следует отдавать непродуваемым вариантам. А обувь должны быть свободной, чтобы не пережимался кровоток», — сказала Якимова.

«Этиловый спирт и никотин вызывают спазм сосудов, что ускоряет охлаждение тканей, даже если человек субъективно ощущает тепло», — пояснила врач.