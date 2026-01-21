Дубненские хирурги восемь часов оперировали неудачно упавшего пациента

21 января 2026, 17:17

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Дубненской больницы провели восьмичасовую операцию, спасая неудачно упавшего пациента. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Мужчину с тяжёлой травмой бедра, полученной после падения, в тяжёлом состоянии доставила в больницу бригада скорой помощи. Диагностика показала сложный перелом со смещением, сопровождавшимся сильной болью и кровопотерей.



Травма осложнялась повреждением ранее установленного протеза тазобедренного сустава. Его конструкция пробила тазовое дно в суставе, а металлические фрагменты оказались близко к органам малого таза.



Это грозило повреждением внутренних органов, соседних тканей, нервных окончаний, а также развитием инфекционных процессов и внутренним кровотечением.

«Операция длилась восемь часов. Она потребовала особой осторожности и точности. Из-за сильного кровотечения перед началом хирургического вмешательства и во время него пациенту дважды переливали кровь. Сначала мы извлекли компоненты старого протеза, затем установили в тазовую кость конструкцию в виде каркаса, что позволило создать точку опоры для крепления нового сустава. Собрали бедренную кость, установив новый тазобедренный сустав», – рассказал врач-травматолог Дубненской больницы Максим Калинкин.