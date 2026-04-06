Число эндоваскулярных операций пациентам с инсультом в Подмосковье выросло в 10 раз
В Московской области пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения делают эндоваскулярные операции. За пять лет объём таких хирургических вмешательств увеличился в регионе в 10 раз, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Подобные операции применяют для лечения от ишемического инсульта, который развивается при закупорке мозговых артерий тромбом. Эндоваскулярный хирург удаляет тромб через двухмиллиметровый прокол в бедре под рентген-контролем специальным оборудованием и восстанавливает кровоснабжение в поражённом участке мозга. Если медицинскую помощь оказать своевременно, пациент может полностью восстановиться и вернуться к нормальной жизни.
«В Подмосковье работает сеть из 17 региональных сосудистых центров, где пациентам с инсультом выполняют эндоваскулярные операции. Благодаря закупке современного оборудования, в том числе ангиографов, а также профессионализму врачей, за последние пять лет объём таких операций вырос в 10 раз и продолжает ежегодно увеличиваться на 15%», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.В министерстве напомнили, что при развитии инсульта у пациента действует так называемое правило «золотого часа»: от первых симптомов до оказания медицинской помощи должно пройти не более 4,5 часов. При возникновении онемения в лице или конечностях, перекосе лица, нарушении речи и координации, внезапной потере зрения следует вызвать скорую помощь по телефону 112.