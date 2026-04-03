Проект подмосковного Минздрава по телемедицине отметили на федеральном уровне
На площадке Координационного центра правительства наградили победителей VI Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия. В числе победителей оказался проект Минздрава Московской области «Телемедицина для долголетия», рассказали в пресс-службе ведомства.
Лучшие региональные практики отметили вице-премьер Татьяна Голикова, а также министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
«Мы успешно развиваем в Московской области телемедицину. Это удобно и доступно всем, у кого есть подключение к интернету. Чтобы представители старшего поколения могли пользоваться телемедициной, мы с Минсоцразвития региона запустили обучение по записи на телемедицинские консультации. Оно проходит в центрах «Активного долголетия». Сегодня его прошли свыше 1100 человек. Почти 40% из них начали пользоваться цифровым сервисом», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Этот проект стал победителем в номинации «Инновационные практики активного долголетия».
За время его действия занятия организовали в 68 центрах «Активного долголетия», расположенных в 55 городских округах. В ходе обучения специалист помогает участникам установить мобильное приложение «Добродел: Телемедицина», пройти авторизацию, освоить навигацию и записаться на первую консультацию.
С помощью телемедицины пациенты могут обсудить с врачом итоги диспансеризации, закрыть больничный лист, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, скорректировать лечение.
Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «Добродел:Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере МАХ, региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в поликлинике, а также по телефону горячей линии 122.