В Подмосковье с начала года к работе приступили около 100 «друзей-медиков»
В подмосковные медицинские учреждения по программе «Приведи друга» с начала года устроились 96 специалистов. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава региона.
В Московской области для сотрудников медучреждений предусмотрена денежная выплата за трудоустройство на работу в регион коллеги – врача, фельдшера или медсестры. Размер может достигать 128 000 рублей и зависит от специальности, категории и стажа работы привлечённого сотрудника.
«В Подмосковье для давно работающих и для молодых медиков действует целый комплекс мер социальной поддержки. Так, с начала года по программе «Приведи друга» в медучреждения региона устроились на работу 96 специалистов – 50 врачей и 46 представителей среднего персонала», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как напомнили в министерстве, в Подмосковье действуют также такие меры социальной поддержки медработников, как «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земля врачам».