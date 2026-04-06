В Подмосковье с начала года к работе приступили около 100 «друзей-медиков»

06 апреля 2026, 10:56

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В подмосковные медицинские учреждения по программе «Приведи друга» с начала года устроились 96 специалистов. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава региона.





В Московской области для сотрудников медучреждений предусмотрена денежная выплата за трудоустройство на работу в регион коллеги – врача, фельдшера или медсестры. Размер может достигать 128 000 рублей и зависит от специальности, категории и стажа работы привлечённого сотрудника.

«В Подмосковье для давно работающих и для молодых медиков действует целый комплекс мер социальной поддержки. Так, с начала года по программе «Приведи друга» в медучреждения региона устроились на работу 96 специалистов – 50 врачей и 46 представителей среднего персонала», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.