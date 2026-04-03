В Волоколамске после капремонта открыли поликлинику для 7000 пациентов
В селе Осташёво Волоколамского муниципального округа после капремонта возобновила работу поликлиника на 140 посещений в смену. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Медицинскую помощь в поликлинике получают более 7000 взрослых и детей.
«В Подмосковье реализуется масштабная программа ремонтов учреждений здравоохранения. С начала года после капремонта открылись терапевтический корпус в Раменском и поликлиника в Осташёве. До конца года отремонтируем ещё 15 стационаров и 11 поликлиник», – поделился планами зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В здании заменили инженерные коммуникации, выполнили внутреннюю отделку. Благодаря ремонту в помещениях создали комфортные условия для пациентов и медработников. Организованы зоны ожидания приёма врача, установлены понятная навигация и удобная мебель, создана доступная среда для пациентов с ограниченными возможностями.
«В поликлинике принимают участковые терапевты и педиатры. Также по графику будет проводиться приём врачей узкой специализации – хирурга, стоматолога, офтальмолога и эндокринолога. Работают рентген-аппарат, кабинет физиотерапии. Оборудованы кабинеты вакцинопрофилактики и забора крови», – рассказала главврач Волоколамской больницы Анжела Магомедова.
Поликлиника работает по адресу: Московская область, Волоколамский округ, село Осташёво, микрорайон, д.11а.
Записаться на приём можно по номеру 122, через региональный портал госуслуг «Здоровье» или чат-бот в MAX.