Число хирургических операций в Подмосковье в прошлом году выросло на 40%
Количество оперативных вмешательств, проведённых в больницах Минздрава Московской области в 2025-м году, превысило 433 000. Такими данными поделились в пресс-службе подмосковного ведомства.
Медицинские организации региона оснащают современным, в том числе высокотехнологичным, оборудованием.
«Кроме того, в прошлом году в Подмосковье открыли 60 стационаров кратковременного пребывания, где помощь оказывают в формате одного дня и проводят малотравматичные операции без длительной госпитализации. Параллельно в поликлиниках выстроено диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями. Это позволяет своевременно корректировать лечение и направлять больных на плановую госпитализацию. В результате количество оперативных вмешательств выросло на 40%», – пояснила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Она отметила, что 58% операций выполняют малоинвазивно. Это сокращает сроки восстановления и снижает риски осложнений.