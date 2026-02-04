Подмосковные хирурги спасли ребёнку ногу, попавшую в снегоуборочную машину
Хирурги Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы спасли ногу мальчика, попавшую в снегоуборочную машину. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила в МОДКТОБ 10-летнего ребёнка с травмой, которую он получил во время уборки снега в частном секторе. Родители немедленно обратились за медицинской помощью.
В ходе диагностики у школьника обнаружили множественные рвано-ушибленные раны левой стопы и голени, а также открытый перелом левой большеберцовой кости со смещением.
«Количество ран и их размеры были очень внушительными. В ходе операции мы выполнили первичную хирургическую обработку всех ран. Затем обследовали их для определения степени повреждения тканей, сосудов и нервов, поиска инородных тел. Далее сопоставили костные отломки и зафиксировали спицами», – рассказал заведующий отделением №3 МОДКТОБ Сергей Катин.После операции пациента выписали из стационара на амбулаторное лечение. Как только кости окончательно срастутся, его ждёт повторное хирургическое вмешательство для удаления металлических конструкций.